Son Dakika Haberleri: Ab libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek
Son Dakika Ekonomi Ab libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek

Ab libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek

55 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları 17-18 Ekim'de yapılacak G20 toplantısında, Facebook'un çıkarmaya hazırlandığı kriptopara Libra'ya küresel düzeyde düzenleyici kuruluşlardan bir karşılık verilmesi konusunda talepte bulunacaklar.

Ab libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları 17-18 Ekim'de yapılacak G20 toplantısında, Facebook'un çıkarmaya hazırlandığı kriptopara Libra'ya küresel düzeyde düzenleyici kuruluşlardan bir karşılık verilmesi konusunda talepte bulunacaklar.

CryptoPotato'nun haberine göre AB maliye bakanları ayrıca, G20'deki ortaklarını dijital şirketler için vergi kurallarında 2020 yılında reform yapmaya çağıracaklar ve küresel büyümeyi riske sokan ticari gerilimlerin acil şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayacaklar.

Maliye bakanlarının Brüksel'de Cuma günü gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ticari gerilimlerin çözülmesi en yüksek önceliği hak ediyor. Finansal hareket alanı ve büyük cari işlemlen fazlası olan G20 ülkeleri yatırımları artırmayı değerlendirmeliler. Vergi şeffaflğı konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinde G20 reformu yüksek öncelikli" çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
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