AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da ateşkes çağrısını yineleyerek, bazı üye ülkelerin bölgeden gelen göç dalgasından endişe duyduğunu bildirdi.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla düzenlediği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Libya'da durumun iyiye gitmediğini belirten Borrell, "Ne uluslararası çağrılar ne de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarafları savaşmaktan alıkoyamadı ve (çatışmalar) artarak devam ediyor." diye konuştu.

Borrell, Libya'da ateşkese varılması gerektiğini vurgulayarak, bazı AB üyesi ülkelerin bölgeden gelen göç dalgasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin de bugün bakanların gündeminde olduğu bilgisini paylaşan Borrell, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimine desteklerinin sürdüğünü, bununla birlikte Türkiye ile "iş birliğine açık ve yapıcı bir yaklaşımla" diplomatik ilişkiyi sürdürdüklerini ifade etti.

Borrell, Afganistan'da barış sürecinin birtakım olumlu işaretlere rağmen yeterince hızlı ilerlemediği değerlendirmesinde bulunarak, "AB, acilen insani ateşkes çağrısında bulunmaktadır." dedi.