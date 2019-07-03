AB: "(Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı...
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AB: "(Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:28 Kaynak: AA
AB: "( Libya
'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir"
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