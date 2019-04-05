Son Dakika Haberleri: AB Libya'da Yükselen Tansiyondan Endişeli

AB Libya'da Yükselen Tansiyondan Endişeli

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesiyle başlayan çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi.

AB Libya'da Yükselen Tansiyondan Endişeli, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesiyle başlayan çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, "Libya'da devam eden askeri hareketlilikten ve kontrol dışı bir çatışmaya yol açabilecek söylemlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Taraflara sükunet çağrısında bulunan Kocijancic, provokasyonlardan da kaçınılması gerektiğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları gelecek hafta Lüksemburg'da yapacakları toplantıda Libya konusunu da ele alacak.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, perşembe günü birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

General Hafter, yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA

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