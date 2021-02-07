AB, Libya'nın yeni geçici yönetimiyle çalışmaya hazır - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakanın seçilmesini memnuniyetle karşıladığını ve yeni geçici yönetim ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi adına yaptığı açıklamada, AB'nin ve üye ülkelerin Libya'da geçici yürütme makamı üzerindeki mutabakatı Berlin Sürecinin önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdiğini belirtti.

Borrell, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ulusal uzlaşı ve ülkenin birliği için çalışacak yeni ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına yönelik ihtiyacı vurgulayan Borrell, Berlin Konferansından beri Libya'nın barış ve istikrar yolunda büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Borrell, Libya'daki tüm paydaşları ve uluslararası camiayı ülkenin istikrarı için geçici yürütme makamını desteklemeye çağırarak, "AB, bu kapsamda, bunu bozabilecek olanlara karşı yaptırım aracını elinde bulundurduğunu hatırlatmaktadır." ifadesine yer verdi.

AB'nin Libya'yı seçimlere götürecek süreci desteklemeye hazır olduğunu da aktaran Borrell, "AB bunun yanı sıra ateşkes anlaşmasının etkili uygulaması, BM silah ambargosuna uyulması, tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca çekilmesinin önemini vurgulamaktadır. Yabancı askeri müdahaleler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Libya'nın Yeni Geçici Yönetimi

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oy almıştı.