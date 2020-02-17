AB, Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmek için önlemler üzerinde anlaşamıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB, Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmek için önlemler üzerinde anlaşamıyor - Son Dakika Dünya

AB, Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmek için önlemler üzerinde anlaşamıyor

7 saat önce

Avrupa Birliği ülkeleri Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol altına almak için kullanılabilecek yöntemler üzerinde uzlaşamıyor.

AB, Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmek için önlemler üzerinde anlaşamıyor, System.String[]

Avrupa Birliği ülkeleri Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol altına almak için kullanılabilecek yöntemler üzerinde uzlaşamıyor.


Avrupa Birliği Dış İşleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "BM'nin Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Sophia Operasyonu'nun yeniden başlatılması için bugün anlaşma sağlanacağını düşünmüyorum zira Avusturya buna karşı çıkıyor." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:04 
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