AB Libya'ya silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Libya'ya silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatıyor - Son Dakika Dünya

AB Libya'ya silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatıyor

7 saat önce

AB, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu

AB Libya'ya silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatıyor, System.String[]

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol altına almak için yeni bir deniz operasyonu başlatma kararı aldı. Yasa dışı göçle mücadele için başlatılan Sophia Operasyon'na ise son verildi.


Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "2015 yılında başlatılan Sophia Operasyonu'na mart ayında son verilmesi için daha önce üzerinde uzlaşılmıştı. Yeni operasyonun detayları hakkında uzmanların bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

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Avrupa Birliği, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:34 
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