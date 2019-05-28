Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi
Son Dakika Güncel Haber

AB Liderler Zirvesi

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin...

AB Liderler Zirvesi, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.
Brüksel'de AB Konseyi binasında gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşacak olan liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlatacak.
Merkel'den Weber'e destek
Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya'daki büyük koalisyonun lideri olarak tüm koalisyon ortaklarının Spitzenkandidat sürecini desteklediğini söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.
Kendisinin Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'i desteklediğini kaydeden Merkel, tüm koalisyon ortakları için bu durumun geçerli olmadığının altını çizdi.
Merkel, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak AB Zirvesi'ne kadar sürecin netleşmesi için zaman olduğunu, müzakerelerin devam edeceğini vurguladı.
Macron isim vermekten kaçındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa genelinde acilen ele alınması gereken konular arasında iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu ifade etti.
Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesinin de öncelik taşıdığını dile getiren Macron, 5 yıllık dönemde AB'nin savunma, göç ve sınır güvenliği gibi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Seçimlerin ardından AP'de bir çoğunluğun oluşmadığına dikkati çeken Macron, yeni bir güç merkezinin oluşturulması gerektiğini belirtti.
Macron, AB Komisyonu başkanı seçimine ilişkin "deneyimli" ve "güvenilirliği" bulunan isimleri destekleyeceğine işaret ederek, "Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. (Avrupa'nın) Projeleri, öncelikleri ve kriterlerine odaklanmak istiyorum." diye konuştu.
AB Komisyonu için başkanlık seçimi
AB Komisyonu Başkanlığı için AP'deki 8 siyasi grubun farklı liste başı adayları bulunuyor. AB liderlerinin yeni komisyon başkanını seçerken, AP seçimleri sonuçlarını göz önünde tutma zorunluluğu bulunuyor.
Liderlerin, AB Komisyonu Başkanlığı için ortak bir adayda uzlaşmasının ardından AP'nin de bu adaya mutlak çoğunlukla onay vermesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:17 Kaynak: AA
Angela Merkel, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]