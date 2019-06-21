Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi
Son Dakika Güncel Haber

AB Liderler Zirvesi

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanının belirlenmesinde Avrupa Parlamentosu ile ortak bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanının belirlenmesinde Avrupa Parlamentosu ile ortak bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

Merkel, AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerde AB kurumlarına yapılacak görevlendirmelerin ele alındığını belirterek, yapılan istişarelerde AB Komisyonu Başkanlığı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki siyasi grupların liste başı adaylarının (Spitzenkandidat) hiç birinin çoğunluğun desteğini alamadığını ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı olacak kişinin AB Konseyi tarafından önerildiğini ve Avrupa Parlamentosu'nun da onaylanması gerektiğine işaret eden Merkel, "Biz elbette parlamento ile ortak çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Bundan dolayı Avrupa Parlamentosu'nun temsilcileriyle ve meclis grubu başkanlarıyla istişarelerde bulunmak için AB Konseyi Başkanı Tusk'un görevlendirildiğini belirten Merkel, 30 Haziran'da da olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının tekrar bir araya geleceğini kaydetti.

AB Konseyi olarak AP ile kriz yaşanmasını istenmeklerini vurgulayan Merkel, "Bu, gelecek 5 yıllık çalışmada AB için iyi olmaz." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu başkanının belirlenmesinde Almanya ile Fransa arasında görüş ayrılığı yaşandığı belirtiliyor.
Almanya, AP'de Hristiyan Demokratların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin adayı Manfred Weber'in AB Komisyonu başkanı olmasını isterken Fransa'nın buna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Almanya, Avrupa, Angela Merkel, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif Netflix aylık abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 07:39:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]