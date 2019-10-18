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AB Liderler Zirvesi

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşmasına ilişkin, "Şimdi, ABD yönetimiyle birlikte dün verilen çatışmalara ara verilmesi kararının ihtilafın sonlandırılmasına yol açıp açmayacağına bakmamız lazım. Bunu elbette arzu ederiz." dedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşmasına ilişkin, "Şimdi, ABD yönetimiyle birlikte dün verilen çatışmalara ara verilmesi kararının ihtilafın sonlandırılmasına yol açıp açmayacağına bakmamız lazım. Bunu elbette arzu ederiz." dedi.


Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, zirvede Türkiye ile ilgili uzun bir görüşme yapıldığını belirtti.


Türkiye ile çok yönlü ilişkilerin bulunduğunu yineleyen Merkel, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de "Şimdi, ABD yönetimiyle birlikte dün verilen çatışmalara ara verilmesi kararının ihtilafın sonlandırılmasına yol açıp açmayacağına bakacağız. Bunu elbette arzu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


Bununla birlikte zirvede, Akdeniz'in doğusunda göçten büyük ölçüde etkilenen ülkelere destek verilmesinin ifade edildiğini aktaran Merkel, "Buna, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye yönelik yaptığı mükemmel çalışma da dahil." diye konuştu.


Bu konuda Almanya'nın tutumunun daha fazla mali destek verme yönünde olduğunu kaydeden Merkel, AB-Türkiye mutabakatının mülteciler göz önünde bulundurularak yapıldığını ve bu neden başka şeylerle ilişkilendirilmemesini istedi.

Suriye ile ilgili anayasa komitesi kurulması çalışmalarına da değinen Merkel, bu ülkede anayasa değişikliği ve anayasa reformu yapılmasına ilişkin siyasi çabaların bulunduğunu aktardı.

Anayasa komitesinin aslında çalışmalara başlayabileceğini vurgulayan Merkel, "Bu benim için asıl merkezi siyasi süreçtir." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:53 Kaynak: AA
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