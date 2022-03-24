AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi başladı

24.03.2022 20:20
AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, yaptırımlar, güvenlik ve savunma, dış ilişkiler, enerji ve ekonomi gibi çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya- Ukrayna savaşı, yaptırımlar, güvenlik ve savunma, dış ilişkiler, enerji ve ekonomi gibi çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferansla katılarak konuşma yapacağı toplantıya, NATO ve G7 zirveleri için Brüksel'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden da ilerleyen saatlerde katılacak.

Zirve girişinde açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaşın başlamasının üzerinden 1 ay geçtiğini anımsatarak yarısı çocuk 6 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Rus ordusun Ukrayna'da "askeri başarısızlık" yaşadığını belirten Borrell, "Kremlin bu sonucu beklemiyordu." dedi.

Borrell, "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Zirvede, Rusya'ya yönelik kişisel ve sektörel yaptırımların nasıl artırılacağı konusunda siyasi yönlendirme belirlenmesini bekliyorum." diye konuştu.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de Rusya'ya yaptırımların kademeli olmasının önemini vurguladı.

Ukrayna'da durumun iyiye gitmediğini anımsatan Bettel, "Şimdi daha fazla yaptırım kararı alırsak ve durum değişmezse bir sonraki adım ne olacak?" ifadesini kullandı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise "Rusya'ya karşı daha fazla yaptırımı görüşmeliyiz. Mümkün olan en sert yaptırımları uygulamayız." diye konuştu.

Enerji ve gaz tedarikinde Rusya'ya bağımlılık konusu da ele alacaklarına dikkati çeken Kallas, "Enerji yaptırımları konusunda farklılıkları görüşeceğiz." dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Yaptırımların genişletilmesini görüşeceğiz. Finlandiya, daha fazla yaptırım uygulanmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın savaşı finanse etmesine en fazla katkıyı enerji gelirlerinin sağladığına işaret eden Marin, "Rusya'dan gelen fosil yakıtlardan en hızlı biçimde kurtulmalıyız." diye konuştu.

Marin, zirvede, Rusya'nın doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planına ilişkin AB Komisyonunun hazırladığı değerlendirmeyi de inceleyeceklerini söyledi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de "En geniş ölçüde yaptırımlara ihtiyacımız var." dedi.

Enerji konusunda ise daha dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Martin, doğal gaz ve petrole ilişkin yaptırımların AB üyesi ülkeleri de etkileyeceğini anlattı.

Martin, "Yaptırımlarda amaç AB üyelerini değil Rusya'yı cezalandırmak. Daha fazla yaptırıma açığız ama aynı zamanda mevcut yaptırımlardan kaçınılmamasını da sağlamalıyız." diye konuştu.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ise özelikle Rusya'ya enerjide olan bağımlılığın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya askeri destek sağlanması gerektiğine işaret eden Nauseda, "Yaptırımları daha fazla güçlendirilmeliyiz." dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Rusya'nın doğal gaz ödemelerinde ruble talep etmesi halinde doğal fiyatlarının yeniden müzakere edilmesi gerekeceğini söyledi.

Rusya'ya yaptırımların Rus tarafına Avrupa tarafından daha fazla zarar vermesi gerektiğine işaret eden de Croo, "Kendimizle savaş halinde değiliz." ifadesini kullandı.

De Croo, halihazırda doğal gaz fiyatlarının gerçeklikten uzak durumda olduğunu, Rusya'ya yönelik bir petrol veya doğal gaz ambargosunun henüz gerekli olmadığını belirtti.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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