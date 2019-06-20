Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi başladı
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AB Liderler Zirvesi başladı

43 dakika önce

Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin liderleri, birlik kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, bütçe ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.

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Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin liderleri, birlik kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, bütçe ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:28 
Brüksel, İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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