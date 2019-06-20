Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi başladı
Son Dakika Güncel Haber

AB Liderler Zirvesi başladı

54 dakika önce

- AB Liderler Zirvesi Detaylar BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısı başladı.

- AB Liderler Zirvesi
Detaylar BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısı başladı.
AB Liderler Zirvesi başladı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Hükümet, Brüksel, Belçika, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber! Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 22:37:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]