AB Liderler Zirvesi başladı
54 dakika önce
- AB Liderler Zirvesi Detaylar BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43 Kaynak: AA
- AB Liderler Zirvesi
Detaylar BRÜKSEL - Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de düzenlenen AB Hükümet
ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısı başladı.
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