AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

AB Liderler Zirvesi başladı

6 saat önce

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

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Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı. AB Liderler Zirvesi öncesinde basına kısa bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin ana gündem maddesinin iklim olacağını söyledi. AB olarak iklim alanında önder olmayı hedeflediklerini ifade eden Charles Michel, üye ülkelerin liderleriyle AB'nin bu alanda atacağı adımları karara bağlamayı hedeflediklerini, bu alanda teknolojik araştırmaların ve ciddi yatırımların yapılabilmesi için kararlar alınması gerektiğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi'nin diğer bir konusunun da bütçe olduğunu belirten Charles Michel, AB olarak olumlu beklentilere erişmeyi sağlayacak öneriler üzerinde çalışacaklarını, göç konusunun da bütçe oluşumunda dikkate alınacak konular arasında yer aldığını bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna konusunun da ele alınması bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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