AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika Ekonomi

AB Liderler Zirvesi başladı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi.

AB Liderler Zirvesi başladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi.

Kovid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan AB Liderler Zirvesi, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katıldı.

Zirvede, liderler Kovid-19'un neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı konusunda ortak strateji belirlemeye çalışıyor.

Daha önce maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı, Kovid-19 nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulması, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlaması ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) ülkelere sağlık alanında kullanılmak üzere 240 milyar avroluk kredi vermesini içeren paket zirvede liderlerce görüşülüyor.

Salgının ekonomik etkilerine karşı kurtarma programının müzakere edileceği zirvede, AB ülkeleri arasında derin ayrışma olması dikkati çekiyor.

Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, krizin ekonomik etkilerine karşı ortak bir AB politikası belirlenmesini talep ediyor. Bu ülkeler, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik hasarı gidermek üzere yeni uzun vadeli bir finansal enstrümana ihtiyaç duyulduğu görüşünü taşıyor.

Almanya ve Hollanda, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkeler, ortak borç sistemine sert biçimde karşı çıkıyor.

AB ülkeleri arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle zirvede kurtarma programı hakkında bir anlaşma sağlanması öngörülmüyor.

Avrupa Birliği, Charles Michel, Hükümet, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kovid-19 ile mücadele sürecinde acil servislere "gereksiz başvurular" azaldı
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu         
22:40
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 23:09:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]