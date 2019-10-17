Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak
Son Dakika Dünya AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) liderleri, tarihinin en kritik zirvelerinden biri kapsamında Brüksel'de toplanıyor. Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan iki günlük zirvede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" da görüşülecek.

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) liderleri, tarihinin en kritik zirvelerinden biri kapsamında Brüksel'de toplanıyor.


Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan iki günlük zirvede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ve Ankara ile ilişkiler de görüşülecek. Avrupa Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında "yas adışı devam eden sondaj çalışmalarının" da müzakere edileceği ifade edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Hükümet, Brüksel, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi
Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]