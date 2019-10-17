AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, tarihinin en kritik zirvelerinden biri kapsamında Brüksel'de toplanıyor.



Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan iki günlük zirvede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ve Ankara ile ilişkiler de görüşülecek. Avrupa Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında "yas adışı devam eden sondaj çalışmalarının" da müzakere edileceği ifade edildi.