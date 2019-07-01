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AB Liderler Zirvesi devam ediyor

1 saat önce

AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.

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AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:38 
AB, avrupa, müzakere, avrupa merkez bankası, Ekonomi
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