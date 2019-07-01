AB Liderler Zirvesi devam ediyor
1 saat önce
AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:38
AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası
ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.
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