AB Liderler Zirvesi Fransa'da başladı - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri, Rusya- Ukrayna savaşı ve etkilerini ele almak üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı kapsamında Paris'teki Versailles Şatosu'nda düzenlenen gayriresmi zirvenin ilk günü Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın da yer aldığı oturumla başladı.

Liderler, ardından akşam yemeğine geçecek. Zirve yarın sabah yapılacak oturumlarla devam edecek.

Bugünkü oturum ve yemekte Ukrayna'daki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji sektörüne etkileri ile savunma konuları ele alınacak.

Yarınki oturumlarda enerji, tarım ve diğer sektörlere yapılacak yatırımlar ve savaş daha geniş şekilde masaya yatırılacak.

Elysee Sarayı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, zirvede Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a güvenlik, enerji alanında ve insani yardımlar ile siber saldırılarla mücadelede destek sağlanması konusu da ele alınacak.

Liderler ayrıca Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın AB'ye üyelik başvurusunu geniş şekilde görüşecek. Bu konuda AB ülkeleri arasında farklı görüşler bulunuyor.

Liderleri karşıladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın enerji, tarım ve sanayi gibi birçok sektördeki bağımsızlığının uzun süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.

Bu ayın sonunda düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde bazı kararlar almak istediklerini ifade eden Macron, Rusya'nın doğal gazı baskı aracı olarak kullanıp kullanmayacağını göreceklerini belirtti.

Macron, tüm senaryolara karşı hazırlıkla olmaları gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerine göre Rusya'nın doğal gazına daha az bağımlı olduğunu dile getiren Macron, Avrupa'nın doğal gaz konusunda yüzde 40 Rusya'ya bağımlı olduğunu ve bağımsızlığın kazanılması gerektiğini anlattı.

Macron, bu bağımlılığı azaltma yöntemlerini değerlendireceklerini bildirdi.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB üyelik başvurusuna ilişkin bu akşam liderlerle görüşme yapacaklarını belirten Macron, "Savaşta olan bir ülke ile üyelik prosedürünü başlatabilir miyiz? İnanmıyorum. Kapıları kapatıp hayır mı demeliyiz? Haksızlık olur." dedi.

Macron, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın temellerini yeniden düşünmelerine neden olacağını söyledi.

Ukrayna'daki doğum hastanesine saldırıyı kınadı

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırıyı kınadığı ifade eden Macron, Rusya'nın Ukrayna karşı başlattığı savaşı "yasa dışı" ve "haksız" olarak nitelendirdi.

Macron, hastaneye yönelik saldırının hedefinin sivilleri öldürmek olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüklerini ifade eden Macron, 48 saat sonra Putin ile tekrar görüşeceklerini bildirdi.

"Diplomatik çözüm ancak Rusya ve Ukrayna arasında sağlanabilir"

Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı tercih ettiği için sorumlu olduğunu kaydetti.

Savaşa ilişkin "Diplomatik çözüm ancak Rusya ve Ukrayna arasında sağlanabilir. Biz ancak yardım edebiliriz, yapmaya çalıştığımız şey bu." değerlendirmesinde bulunan Macron, Ukrayna'da öncelikle ateşkesin sağlanması ve savaşın durması gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, bu zirvenin amacının Rusya-Ukrayna savaşına karşı Avrupa'nın birliğini sağlamak ve bağımsızlığı kazanmak olduğunu anlattı.

"Rus doğal gazını kullanmamamız gerekiyor"

Bu arada, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, sabah yaptığı açıklamada, bu zirvenin Avrupa'nın Rusya'ya doğal gaz bağımlılığını azaltmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

Rusya'nın Avrupa'nın doğal gaza ihtiyacı olduğunu bildiğini ve buna güvendiğini ifade eden Beaune, "Bağımlılığımızı en hızlı şekilde azaltmalıyız. Rus doğal gazını kullanmamamız gerekiyor. Bunun için bir tarih belirlenmeli. Buna bu sene başlamalıyız." diye konuştu.