AB Liderler Zirvesi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertlendi.

AB Liderler Zirvesi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertlendi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26- 27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.

Liderlerin gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyeceği aktarıldı.

AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor.

Avrupa Birliği, 27 Mart, Brüksel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:24 Kaynak: AA

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