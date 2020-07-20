AB Liderler Zirvesi'nde günlerdir uzlaşma sağlanamıyor - Son Dakika

AB Liderler Zirvesi'nde günlerdir uzlaşma sağlanamıyor

Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getiren AB Liderler Zirvesi toplantıları Brüksel'de fiziksel katılımla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getiren AB Liderler Zirvesi toplantıları Brüksel'de fiziksel katılımla gerçekleştiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri 2 gün olarak planlanan toplantılar, liderlerin anlaşma sağlayamaması nedeniyle dördüncü güne uzadı.

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AB Komisyonu geçtiğimiz haftalarda AB ekonomisine destek olması amacıyla 750 milyar Euroluk bir paket önermişti. Bu paket üzerine korona virüs salgını nedeniyle sanal ortamda yapılan bir önceki AB Liderler zirvesinde anlaşma sağlanamamıştı. Uzaktan müzakere yöntemiyle ilerleme sağlanamayacağı görüşü nedeniyle bu kez liderlerin bizzat Brüksel'e gelerek toplantıya katılmaları tercih edilmişti. Ancak yüz yüze görüşmeler de beklenen sonucu henüz veremedi.

Korona virüs süreci sonrasında AB üye ülkelerinde artması beklenen ekonomik daralmaya çare olması amacıyla AB Komisyonu tarafından önerilen ekonomik destek paketini görüşmek üzere toplanan AB Devlet ve Hükümet Başkanları aralarındaki görüş ayrılıklarını aşamadı. İki günlük bir program kapsamında Brüksel'e gelerek toplantılara katılan AB liderleri paketin sübvansiyonlar kısmındaki farklı tavırlarından geri adım atmayınca görüşmeler uzadı.

Görüşmelerde özellikle İtalya ve İspanya'nın, AB ekonomik destek paketinin bir bölümünün hibe şeklinde olmasını talep etmesi üzerine Hollanda, Avusturya ve İsveç gibi kuzey ülkelerinin bu ülkelerden reform talep etmesi görüşmeleri çıkmaza soktu. AB'nin lokomotif ülkeleri olan Almanya ve Fransa ise Brüksel'den bir anlaşma sağlayarak ayrılmayı isteseler de Almanya Başbakanı Angela Merkel müzakerelerden sonuç çıkmama ihtimali olduğunu açıkladı.

Dördüncü gününe giren AB Liderler zirvesinde henüz bir sonuç elde edilemedi ancak görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin sonunda anlaşma sağlanması halinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Hükümet, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Liderler Zirvesi'nde günlerdir uzlaşma sağlanamıyor - Son Dakika
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