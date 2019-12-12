AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak - Son Dakika

AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, iklim, bütçe, ekonomi ve Brexit gibi konuları görüşmek için Brüksel'de iki günlük zirve için bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, iklim, bütçe, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Brexit gibi konuları görüşmek için Brüksel'de iki günlük zirve için bir araya geldi.

AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak

Avrupa Birliği, Ekonomi, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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