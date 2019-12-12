AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, iklim, bütçe, ekonomi ve Brexit gibi konuları görüşmek için Brüksel'de iki günlük zirve için bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, iklim, bütçe, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Brexit gibi konuları görüşmek için Brüksel'de iki günlük zirve için bir araya geldi.
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13.12.2019 00:34:59. #1.12#
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