AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak

23.02.2022 18:30
AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya- Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Acil nitelikli hususi AB Liderler Zirvesi'ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık yapacak.

Michel, liderlere gönderdiği davet mektubunda, AB'nin Rusya'ya karşı gösterdiği birlik ve dün yaptırım kararının hızla alınması için teşekkürlerini iletti.

Rusya'nın eylemlerinin uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayan Michel, bunun aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için de tehlike anlamına geldiğini belirtti.

Michel, birlik içinde kararlı duruş sergilemenin önemine işaret ederek, yarın Brüksel'de saat 20.00'de yapılacak toplantıda son gelişmelerin yanı sıra "kural temelli uluslararası düzenin nasıl korunacağı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı ve Ukrayna'nın nasıl daha fazla destekleneceği" gibi konuların konuşulacağını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı. AB, bu karar üzerine dün Rusya'ya yaptırım uygulanması için anlaşmıştı.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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