AB Liderler Zirvesi sona erdi
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:28
AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, İngiltere
ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.
Dünya savaşın eşiğinde! Trump, İran'a süre verdi
Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak!
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor