Son Dakika Haberleri: AB Liderler Zirvesi sona erdi
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AB Liderler Zirvesi sona erdi

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.

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AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:28 
İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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