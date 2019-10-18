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Son Dakika Güncel AB Liderler Zirvesi sona erdi

AB Liderler Zirvesi sona erdi

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, Brexit, genişleme, Türkiye ve bütçe gibi konuları görüşmek üzere Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi sona erdi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, Brexit, genişleme, Türkiye ve bütçe gibi konuları görüşmek üzere Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi sona erdi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, görev süreleri bitmeden önce son kez katıldıkları liderler zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Tusk, liderlerin, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşma sağlayamadığını belirtti.

"AB ülkeleri sınavı geçemedi"

Bunun bir hata olduğunu anlatan Tusk, "Esasen çok utanıyorum. Dün akşam bu iki ülke sınavı başarıyla geçerken, üye ülkeler sınavda kaldı." diye konuştu.

Tusk, liderlerin genişleme konusunu Aralık ayında düzenlenecek zirvede tekrar ele alacağını kaydetti.

Türkiye'ye çağrı

Türkiye ile ABD arasında, Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşma hakkında AB'nin yorumunun sorulması üzerine Tusk, şunları söyledi:

"Türkiye konusunda gerginliği artırmak ve yeni gerginlik yaratmak istemiyorum. Türkiye ile AB arasındaki mevcut durum çok açık. Sözde ateşkese gelince, bunu beklemiyorduk. Zaten bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma. Kararlı olmamız gerekiyor. Türkiye'ye askeri operasyonunu tamamen sonlandırma, askerlerini çekme ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya yönelik çağrılarımızı yineliyoruz. Bu beklentimiz Erdoğan-Pence anlaşmasıyla karşılanmıyor."

"AB sözlerini tutmalı"

AB Komisyonu Başkanı Juncker de genişleme konusunda ilerleme kaydedilmemesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Bunun tarihi bir hata olarak nitelendirilebileceğini vurgulayan Juncker, "Eğer AB saygı görmek istiyorsa o zaman sözlerini tutması gerekir." dedi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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