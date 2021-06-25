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AB Liderler Zirvesi sona erdi - Son Dakika

AB Liderler Zirvesi sona erdi

25.06.2021 17:09
AB Liderler Zirvesi sona erdi, System.String[]

Belçika'nın başkent Brüksel'de gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuk olarak katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, 2 günlük görüşmenin ardından sona erdi.

Belçika'nın başkent Brüksel'de gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuk olarak katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, 2 günlük görüşmenin ardından sona erdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin liderleri, AB Liderler Zirvesi kapsamında Covid-19, ekonomik toparlanma, göç, siber güvenlik, Libya, Belarus, Sahel, Etiyopya, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler de dahil olmak üzere dış ilişkileri görüştü. AB liderleri, 750 milyar fonluk "Yeni Nesil AB"nin uygulanmasının ve üye ülkelerin ulusal kurtarma planlarının mevcut durumunu değerlendirdi. Zirvenin sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Güterres ile görüştüğünü belirterek, "Antonio ile görüşme fırsatımız oldu. Çok taraflılığın en iyi yol olduğuna olan inancımızı teyit ediyoruz. BM ve AB arasındaki güçlü ortaklığı teyit ettik. İklim değişikliği, sağlık, Covid-19, göç gibi pek çok konuyu görüştük" açıklamasında bulundu.

Covid-19 açıklaması

Zirvenin Covid-19 ile ilgili üç önemli konusu hakkında bilgi veren Ursula von der Leyen ise, bu konuların aşı stratejisi, AB Dijital Sertifikası ve ekonomik toparlanma olduğunu söyledi. AB'nin aşılama stratejisinin başarılı olduğunu kaydeden von der Leyen, "AB aşılama stratejisi AB'deki yetişkinlerin yüzde 60'inin en az bir doz almış olmasıyla başarılı oldu. Ancak mutasyonlar hızla yayıldığı için tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar Euro ek fon

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk gününde en önemli gündem maddelerden biri Türkiye ile ilişkiler oldu. Von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar Euro ek fon ayıracağını açıklayarak "2024'e kadar Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 3 milyar Euro daha ayırmaya karar verdik. Bu para tamamen AB bütçesinden ayrılacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile gerginlikler hafifledi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında Türkiye görüşmelerine değindi. Sonuçların açık olduğunu belirten Macron, "Gerginlikler hafifledi ve taleplerimizin bir kısmı yerine getirildi. Türkiye'yi çabalarını sürdürmeye teşvik ettik. Mülteci konusunda yaptığımız ortak çalışmaya yeniden başlayacağız. Türkiye'nin bu konuda sorumluluğu olduğunu ve önemli bir rol oynadığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya'ya anlaşmaya uyma çağrısı

Avrupa Konseyi, Rus liderliğinin daha yapıcı bir ilişki ve siyasi taahhüt göstermesini ve AB ve Üye Devletleri ile üçüncü ülkelere karşı eylemleri durdurmasını beklendiğini açıkladı. Avrupa Konseyi Rusya'yı, AB'nin tutumundaki herhangi bir önemli değişikliğin temel koşulu olarak Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanma sorumluluğunu tam olarak üstlenmeye çağırdı.

AB siber güvenlik saldırılarını kınadı

Avrupa Konseyi, İrlanda ve Polonya da dahil olmak üzere Üye Devletlere yönelik son zamanlardaki kötü niyetli siber faaliyetleri kınadı. Konsey siber diplomasi araç kutusu çerçevesinde uygun önlemleri araştırmaya davet ettiğini açıkladı.

İrlanda sağlık sistemi ve Polonya iktidar partisi sitesi siber saldırıya uğramıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabında "AB Liderler Zirvesi'nin bir başka görüşmesi geride kaldı. Güzel, verimli bir tartışma oldu" ifadelerini kullanırken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise "AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde AB içindeki son derece iyi ekonomik gelişmeden bahsettik. Amacımız, mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek ve mümkün olan en kısa sürede normale dönmektir" paylaşımında bulundu. - BRÜKSEL

AB Liderler Zirvesi sona erdi
AB Liderler Zirvesi sona erdi
AB Liderler Zirvesi sona erdi
AB Liderler Zirvesi sona erdi
AB Liderler Zirvesi sona erdi

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Liderler Zirvesi sona erdi - Son Dakika


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