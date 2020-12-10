AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı - Son Dakika

AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı

10.12.2020 22:23
AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1,8 trilyon Euroluk 2021-2027 AB bütçesi ve korona virüs salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1,8 trilyon Euroluk 2021-2027 AB bütçesi ve korona virüs salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya vardı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderleri, 1.8 trilyon euroluk 2021-2027 bütçesi ile korona virüs salgının yol açtığı ekonomik sonuçlarla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi üzerinde anlaştı. Varılan uzlaşıyı AB Konseyi Başkanı Charles Michael sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Michael, "Şimdi uygulamaya başlayabilir, ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz. Dönüm noktası niteliğindeki kurtarma paketimiz çevre dostu ve dijital dönüşümümüzü ileri taşıyacak" dedi.

Söz konusu bütçe AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü şartına bağlanması üzerine 16 Kasım'da Polonya ve Macaristan tarafından veto edilmişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Macaristan Başbakanı Victor Orban söz konusu düzenlemenin AB'nin temel yasalarına aykırı olduğunu, AB'nin bütünlüğü için son derece tehlikeli olduğunu ifade etmişti. İki lider, bütçeyi bir sonraki zirvede de veto edeceklerinin sinyalini içeren ortak deklarasyon imzalamıştı.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Almanya, Polonya ve Macaristan'ın olası vetosunu engellemek için bir süredir görüşmeler yürütüyordu. - VARŞOVA

Avrupa Birliği, Brüksel, Belçika, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizden birinin kimliği belli oldu Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizden birinin kimliği belli oldu         
22:03
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Başakşehir'in dünyaca ünlü eski yıldızı Robinho, taciz nedeniyle hapse giriyor Başakşehir'in dünyaca ünlü eski yıldızı Robinho, taciz nedeniyle hapse giriyor         
21:33
Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti         
21:01
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:43
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 22:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei