AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek...
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AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:13 Kaynak: AA
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