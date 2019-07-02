Son Dakika Haberleri: AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek...
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AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek...

12 dakika önce

AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.

AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek..., System.String[]
AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:13 Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel
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