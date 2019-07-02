Son Dakika Haberleri: AB liderleri atanacak isimlerde uzlaştı
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AB liderleri atanacak isimlerde uzlaştı

1 saat önce

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

AB liderleri atanacak isimlerde uzlaştı, System.String[]
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:07 
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Ekonomi
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