AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze - Son Dakika

AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze

11.12.2020 00:57
AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri; Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi konuları ele alacakları 2 günlük AB Liderler Zirvesi kapsamında aylar sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri; Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi konuları ele alacakları 2 günlük AB Liderler Zirvesi kapsamında aylar sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi 27 ülkenin liderleri, 2 gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de toplandı. Gündemde Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi konuların yer aldığı AB liderlerinin zirve toplantısı kapsamında, AB liderleri uzun zaman sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

AB Liderler Zirvesinde çözüme kavuşması beklenen konulardan biri de, Polonya ve Macaristan'ın, AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıkarak AB'nin gelecek yıl için planlanan 1,8 trilyon Euro'luk bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı paketini veto etmesi. Almanya Başbakanı Angela Merkel konuya ilişkin açıklamasında, "Almanya'da ben ve ekibim, yaşadığımız farklılıkların üstesinden gelmek ve Macaristan ve Polonya'nın endişelerine çözüm bulmak için çok yoğun bir şekilde çalıştık" dedi. AB Parlamentosu ile anlaşıldığı üzere koşulluluk mekanizması ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olarak çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise açıklamasında, "Hala bazı önemli endişelerimiz var. Bütçe ve kurtarma fonu üzerinde anlaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Brüksel, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze - Son Dakika


Son Dakika

Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde
Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı         
00:51
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı         
00:29
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 01:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei