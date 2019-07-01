AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı
1 saat önce
AB üyesi 28 ülkenin lideri, uzun süren müzakerelerin ardından anlaşma sağlayamayınca yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.
AB üyesi 28 ülkenin lideri, uzun süren müzakerelerin ardından anlaşma sağlayamayınca yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28
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