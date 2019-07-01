Son Dakika Haberleri: AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı
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AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı

1 saat önce

AB üyesi 28 ülkenin lideri, uzun süren müzakerelerin ardından anlaşma sağlayamayınca yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.

AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı, System.String[]
AB üyesi 28 ülkenin lideri, uzun süren müzakerelerin ardından anlaşma sağlayamayınca yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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