Son Dakika Haberleri: AB Liderleri Brexit İçin Bir Araya Geldi

AB Liderleri Brexit İçin Bir Araya Geldi

31 dakika önce

Avrupa Birliği liderleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihinin ertelenmesini görüşmek için bir araya geldi.

AB Liderleri Brexit İçin Bir Araya Geldi, System.String[]
Avrupa Birliği liderleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihinin ertelenmesini görüşmek için bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'nden ayrılmak için belirlenen çıkış tarihini 30 Haziran'a uzatmak istemesinin ardından Avrupa Birliği liderleri bir araya geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın başkanlığında toplanan liderler, İngiltere'ye daha fazla süre verilmesi konusunu tartışacak.

Toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Tek yapabileceğimiz, düzenli bir Brexit'in olmasını sağlamak" diyerek, müzakerelerden yana olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda şarta bağlı kısa bir erteleme olabilir" demişti.

Birlikten ayrılma anlaşmasını kendi meclisine kabul ettiremeyen Başbakan May'in, 27 Avrupa liderini nasıl ikna edeceği merak konusu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

İngiltere, Avrupa Birliği, Politika
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