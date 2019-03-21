AB Liderleri "Brexit" İçin Toplanıyor - Gelişler - Brüksel
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, Brexit gündemli AB Zirvesinde bir araya geliyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, Brexit gündemli AB Zirvesinde bir araya geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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