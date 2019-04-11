AB Liderleri Brexit'in Ertelenmesinde Uzlaştı

Avrupa Birliği
'nin (AB
) İngiltere
hariç 27 ülkesinin liderleri, İngiltere'nin AB'den çıkışını (Brexit) görüşmek üzere yaptıkları zirvede, Brexit'in ertelenmesi üzerinde uzlaştı.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk
tarih vermezken, Reuters
Brexit'in 31 Ekim'e ötelendiğini, kararın Haziran ayında yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Theresa May
Brexit'i 30 Haziran'a ertelemek için 5 Nisan
'da AB Konseyi Başkanı Tusk'a bir mektup göndermişti.
AB ise daha uzun bir ertelemeden yanaydı. Donald Tusk 27 AB üyesi ülkenin liderine, bir yıla kadar uzayabilecek esnek bir erteleme planını destekleme çağrısı yapmıştı. Avrupa Konseyi
Başkanı Tusk, Brexit'in ertelenmesinin belli şartlara bağlı olacağını, bunların içinde geçen yıl varılan ayrılık anlaşmasının tekrar müzakere edilmemesinin de yeri olduğunu söylüyordu.
AB daha önce de İngiltere'nin erteleme talebini kabul etmiş ve Brexit müzakerelerini 29 Mart'tan 12 Nisan'a uzatmıştı.
Ancak İngiltere Parlamentosu'nun, May'in AB ile daha önceden vardığı Brexit anlaşmasını 3. kez reddetmesi üzerine süreç yeniden tıkanmıştı.
Milletvekilleri daha sonra Gümrük Birliği
'nde kalmak gibi May'in anlaşmasına alternatif planları oylamış fakat hiçbir plan Avam Kamarası'nda çoğunluğun desteğini alamamıştı.