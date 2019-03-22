Son Dakika Haberleri: AB Liderleri Brexit'in Ertelenmesini Şartlı Kabul Etti

AB Liderleri Brexit'in Ertelenmesini Şartlı Kabul Etti

34 dakika önce

Avrupa Birliği ülkeleri, İngiliz Parlamentosu'nun gelecek hafta Başbakan Theresa May'ın Brexit planını imzalaması şartıyla İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma tarihini 29 Mart'tan 22 Mayıs'a uzattı.

AB Liderleri Brexit'in Ertelenmesini Şartlı Kabul Etti, System.String[]
Avrupa Birliği ülkeleri, İngiliz Parlamentosu'nun gelecek hafta Başbakan Theresa May'ın Brexit planını imzalaması şartıyla İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma tarihini 29 Mart'tan 22 Mayıs'a uzattı. Avrupa Konseyi alınan kararı onayladı.

Avrupa Komisyonu, İngiliz Parlamentosu'nun Theresa May'in Brexit Anlaşması'nı kabul etmemesi durumunda AB'den ayrılma tarihinin 12 Nisan'a kadar uzatılacağı ifadesini ekleyerek Birleşik Krallık'ın AB Konseyi'nin dikkate alacağı bir yol bulmasını umduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk twitter'de "AB-EU27 oy birliği ile Birleşik Krallık'ın isteklerine cevap verme konusunda anlaştı. Şimdi Başbakan Theresa May ile görüşeceğim" yazdı.

Avrupa Konseyi, Birlik üyesi 27 ülkenin, Başbakan Theresa May'ın Brexit Anlaşması'nın İngiltere Meclisi'nde kabul edilmesi şartıyla Brexit tarihinin 22 Mayıs'a kadar uzatma kararını yayınladı.

AB Komisyonun kararında, "Avrupa Konseyi, Birlik ile Birleşik Krallık arasında Kasım 2028 tarihinde Ayrılık Anlaşması'nın açılmasının olamayacağını yineler. Herhangi bir tek taraflı taahhüt ve ifade veya diğer bir eylem Ayrılık Anlaşmasının ruhuna ve mektupla uyumlu olmalıdır" ifadeleri yer aldı.

AB'nin kararında, Avrupa Konseyi'nin Birleşik Krallık'ın ayrılmasından sonraki bütün muhtemel sonuçları dikkate alarak her seviyede çalışmanın devam etmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Politika
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