AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek - Son Dakika

AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere Brüksel'de zirve düzenleyecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere Brüksel'de zirve düzenleyecek.

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AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB üyesi ülke liderlerinin 17-18 Temmuz'da Brüksel'de fiziksel olarak bir araya gelerek olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

Leyts, toplantıda, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan ekonomik kurtarma programı ile AB'nin gelecekteki bütçesinin ele alınacağını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Liderler, salgın nedeniyle AB Komisyonu'nun hazırladığı toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027 bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağını tartışacak.

AB ülkeleri içinde "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin de zorlu geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması öngörülüyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu onayı ile alınıyor.

Avrupa Birliği, Twitter, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek - Son Dakika Ekonomi

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