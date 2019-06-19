Son Dakika Haberleri: AB liderleri Brüksel'de toplanacak
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AB liderleri Brüksel'de toplanacak

17 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, Liderler Zirvesi için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

AB liderleri Brüksel'de toplanacak, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, Liderler Zirvesi için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20-21 Haziran'da gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.
Zirve programına göre, liderlerin gündem maddeleri arasında, AB kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, Birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci (Brexit) yer alacak.
Liderler, dış politika alanında ise Ukrayna'nın doğusu ile Azak Denizi'nde yaşanan gelişmeleri ve Rusya'ya ekonomik yaptırımların uzatılmasını ele alacak. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri de zirvede gündeme gelecek.
Öte yandan, zirvenin ikinci gününde Avro Grubu toplantısı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:28 Kaynak: AA
21 haziran, ingiltere, avrupa birliği, brüksel, Güncel
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