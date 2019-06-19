AB liderleri Brüksel'de toplanacak
7 dakika önce
Liderler Zirvesinde, çeşitli dış politika ve mali konuların yanı sıra, AB Komisyonu başkanlığına atanacak ismin belirlenmesi ana gündem maddelerinden olacak.
Liderler Zirvesinde, çeşitli dış politika ve mali konuların yanı sıra, AB Komisyonu başkanlığına atanacak ismin belirlenmesi ana gündem maddelerinden olacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:33
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