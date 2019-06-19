Son Dakika Haberleri: AB liderleri Brüksel'de toplanacak
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AB liderleri Brüksel'de toplanacak

7 dakika önce

Liderler Zirvesinde, çeşitli dış politika ve mali konuların yanı sıra, AB Komisyonu başkanlığına atanacak ismin belirlenmesi ana gündem maddelerinden olacak.

AB liderleri Brüksel'de toplanacak, System.String[]
Liderler Zirvesinde, çeşitli dış politika ve mali konuların yanı sıra, AB Komisyonu başkanlığına atanacak ismin belirlenmesi ana gündem maddelerinden olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:33 
politika, AB, Ekonomi
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