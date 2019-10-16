AB liderleri Brüksel'de toplanacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Liderler Zirvesi için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17-18 Ekim'de gerçekleşecek zirve programına göre, liderlerin gündem maddeleri arasında, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci (Brexit), iklim değişikliği, kasım ayında göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonunun öncelikleri ve mali konular yer alacak.

Dış politikadaki güncel gelişmeleri görüşecek liderlerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri ile güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı da ele alması bekleniyor.

Liderlerin dış politika alanında görüşeceği bir diğer başlık Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması olacak.

Öte yandan, liderler, Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığını onaylayacak ve AB'nin 2021-2027 bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'yi görüşecek.

Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 dönemini kapsıyor.