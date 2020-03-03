AB liderleri, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Türkiye sınırını havadan inceledi - Son Dakika

Yunanistan ziyaretinin ardından Bulgaristan'a geçen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte helikopterle Türkiye sınırında incelemelerde bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan sığınmacı durumunu görüşmek üzere Yunanistan sınırına gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, temaslarının ardından kara yolu ile Bulgaristan'a geçti. İki lider, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte helikoptere binerek Türkiye sınırında gözlem uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında ülkesinin AB'nin dış sınırının korunmasına yönelik aldığı tedbirler hakkında bilgi veren Bulgaristan Başbakan Borisov elde edilen olumlu neticelerin, alınan önlemlerin yanı sıra komşu ülkelerle iyi ilişkilere de bağlı olduğuna vurgu yaptı. Barış ve iyi komşuluktan yana olduğunu ifade eden Borisov, bölgedeki ihtilafların daha az yatırım, gelişmemişlik ve sıkıntılı vatandaşlar anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye sınırındaki gözlem uçuşunun ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gelen Borisov ve AB liderleri, burada gerçekleştirdikleri toplantıda Suriye'deki son durum ışığında AB'ye yönelen mülteci akını konusunu ele aldı. Borisov, iki lidere dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi.

(İHA)