AB liderleri bütçe, hızlı test ve aşıyı görüştü - Son Dakika

AB liderleri bütçe, hızlı test ve aşıyı görüştü

20.11.2020 09:25
AB liderleri bütçe, hızlı test ve aşıyı görüştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin liderleri bütçe, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı ve hızlı programını görüştü.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin liderleri bütçe, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı ve hızlı programını görüştü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, "Hızlı ve güvenilir testler kullanıp bunların sonuçları bakımından ortak hareket etmek istiyoruz. Aşılar konusunda ise farklı satın alma anlaşmaları yapıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlığında ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla Covid-19 gündemiyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen toplantıya yönelik bilgiler verdi. Charles Michel açıklamasında, "AB liderleri ile birlikte Covid-19 konusunda birlikte atılacak adımları ele aldık. Özellikle testler konusunda, hızlı ve güvenilir testler kullanıp bunların sonuçları bakımından ortak hareket etmek istiyoruz. Aşılar konusunda ise farklı satın alma anlaşmaları yapıyoruz. Bu konuda tedarik ve uygulama alanlarında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara karşı da hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı von der Leyen ise, "Milyonlarca AB vatandaşı ve şirketi bizden destek bekliyor. 3. dalgayı engellemek için AB olarak birlikte hareket edeceğiz ve etkin bir aşı kampanyası yürüteceğiz. Bu kampanyada göstereceğimiz birlikte hareket etme davranışımız aramızdaki dayanışmanın da bir kanıtı olacaktır" şeklinde konuştu.

BÜTÇE SÜRECİ

Toplantıda ele alınan diğer konulara da değinen AB Konseyi Başkanı Michel, "Bugün ayrıca AB ekonomik destek paketini de ele aldık. AB ekonomisine yapılacak destek konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel konuya ilişkin gelişmeleri anlattı. Bu konuda da somut kararlar alıp hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

AB'DEN TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK

Basın toplantısında AB'nin yakın zamanda bir terörle mücadele programını da hayata geçireceğini bildiren Michel, "AB olarak terörle mücadelede Fransa ve Avusturya'ya destek veriyoruz. Teröre karşı yanlarında olduğumuzu yineliyoruz. Aralık ayında yapılacak Konsey toplantısında ele alınması amacıyla özellikle internet ortamındaki kin söylemine ve terör propagandasına karşı AB Komisyonu ile birlikte bir program hazırlığı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB liderleri bütçe, hızlı test ve aşıyı görüştü

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Charles Michel, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB liderleri bütçe, hızlı test ve aşıyı görüştü - Son Dakika


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