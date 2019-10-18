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AB liderleri bütçe ve çevreye odaklanacak

28 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen liderler zirvesinin bugünkü oturumunda, Birlik'in gelecekteki bütçesi, yeni AB Komisyonu'nun öncelikleri ve iklim değişikliği ile mücadele başlıkları görüşülecek.

AB liderleri bütçe ve çevreye odaklanacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen liderler zirvesinin bugünkü oturumunda, Birlik'in gelecekteki bütçesi, yeni AB Komisyonu'nun öncelikleri ve iklim değişikliği ile mücadele başlıkları görüşülecek.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı.

Liderler, ilk olarak AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeveyi görüşecek. Bu çerçevede, liderlerin gelecekteki bütçe konusunda AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın hazırladığı taslağı ele alması bekleniyor.

Bütçenin ne şekilde finanse edileceği ve üye ülkelere AB fon aktarımının hukukun üstünlüğü gibi koşullara bağlanması konuları liderler düzeyinde tartışılacak.

AB üyesi ülke liderleri, kasım ayında göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonu'nun stratejik önceliklerini de görüşecek.

AB Komisyonu Başkanlığı'na seçilen ve göreve kasım ayında başlaması beklenen Ursula von der Leyen, AB'nin 2019- 2024'teki siyasi öncelikleri hakkında sunum yapacak.

Liderlerin, aynı zamanda Christine Lagarde'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı olması kararını resmen alması bekleniyor.

Toplantının son bölümünde ise liderlerin iklim değişimi ile mücadele konusunu görüşmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Miller (BM) İklim Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirecek liderlerin aynı zamanda iklim değişimiyle mücadele alanında uzun vadeli stratejiler konusunda görüşmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği, Finlandiya, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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