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AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var
7 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:09
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