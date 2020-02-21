AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var - Son Dakika Dünya

AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.

AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

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Avrupa Birliği, Charles Michel, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:09 
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