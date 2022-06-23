AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı - Son Dakika
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AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı

23.06.2022 11:11
AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, iki gün sürecek toplantılarda Batı Balkanlar, genişleme, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylık başvuruları ile Ukrayna-Rusya savaşının etkileri gibi birçok konuyu ele almak üzere toplandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, iki gün sürecek toplantılarda Batı Balkanlar, genişleme, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylık başvuruları ile Ukrayna-Rusya savaşının etkileri gibi birçok konuyu ele almak üzere toplandı.

Liderler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün önce AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılıyor. Toplantıda AB ülkelerinin yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın devlet ve hükümet başkanları bulunuyor.

Liderler, Kuzey Makedonya'nın AB katılım müzakerelerini engelleyen Bulgaristan'da dün gece hükümetin düşmesinden sonra durumun nasıl gelişeceğini, Batı Balkanlar'daki gelişmeleri ele alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Batı Balkan ülkeleriyle toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, bugünkü zirvenin önemli olduğunu çünkü AB liderlerinin Batı Balkanlar ile AB sürecini yeniden canlandırma yönünde kuvvetli siyasi iradesi olduğunu söyledi.

Bulgaristan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran Michel, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakereleri kısa sürede başlatmak istediklerini belirtti.

Michel, "Bu, bizim için en önemli öncelik. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü

AB liderleri Batı Balkanlar ile toplantının ardından öğleden sonra AB Zirvesi düzenleyecek. Zirvede Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB üyelik başvurusu ele alınacak.

Ukrayna ve Moldova'ya AB Komisyonunun belirttiği görüş doğrultusunda "aday ülke" statüsü verilmesi, Gürcistan'ın durumunun ise daha sonra yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Michel, "Bugün AB için dönüm noktası olacak bir gün. Jeopolitik bir tercih yapacağız. Ukrayna ve Moldova'ya bugün adaylık statüsü vereceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Yarın da devam edecek AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel ve bölgesel etkileri, gıda ve enerji başta olmak üzere fiyat artışları, Fransa'nın "Avrupa Siyasi Topluluğu" oluşturulması önerisi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Ukrayna'nın tahılının Karadeniz'den taşınması, Rusya'nın Kaliningrad'a erişimiyle ilgili yeni gerginlik gibi birçok konunun da değerlendirilmesi öngörülüyor.

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Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir? Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir? AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Balkanlar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı - Son Dakika

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