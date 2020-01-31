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AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız
6 saat önce
Avrupa Birliği’nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere’ye Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere'yi uyardı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptığı ortak açıklamada, "İngiltere bloğun çevre, işgücü, vergilendirme ve devlet yardımı standartlarını benimsemediği sürece ortak pazara yüksek erişim beklemesin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:37
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