AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız - Son Dakika Dünya

AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız

6 saat önce

Avrupa Birliği’nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere’ye Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız uyarısında bulundu.

AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere'yi uyardı.


AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptığı ortak açıklamada, "İngiltere bloğun çevre, işgücü, vergilendirme ve devlet yardımı standartlarını benimsemediği sürece ortak pazara yüksek erişim beklemesin" dedi.

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Charles Michel, Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:37 
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