AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı - Son Dakika

AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı

15.10.2020 16:39
AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi iki gün sürecek. Zirvenin ilk gününde Brexit'in ardından AB ile İngiltere arasında özellikle ticari ilişkilerin nasıl seyredeceğine yönelik müzakereler görüşülecek.

Zirveden saatler önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson üçlü telekonferans görüşmesi yaptı. Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderilemedi. İki taraf da son haftalarda müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtiyor.

Müzakerelerde zorlu konuları balıkçılık, ticarette adil rekabetin oluşturulması ve uzlaşmazlıkların giderilmesi alanındaki ihtilaflar oluşturuyor. İngiltere, 15 Ekim'e kadar bir uzlaşıya varılmasını istiyordu.

AB Konseyi Başkanı Michel de toplantıya girerken yaptığı açıklamada, AB'nin bir anlaşmaya varmak istediğini ancak rekabette adalet şartını da korumak istediklerini vurguladı. Michel, "Müzakerelere devam etmeye hazırız." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de toplantıya gelirken İngiltere ile bir anlaşma istediklerini, ancak "Ne pahasına olursa olsun." şeklinde bir yaklaşım içinde olmadıklarını söyledi. Merkel iki tarafın da faydalanacağı adil bir anlaşma olmalı." diye konuştu.

İklim

AB liderleri ayrıca "iklim ve çevre" konusunu ele alacak. AB Komisyonu'nun 2030'a kadar sera gazı salımını en az yüzde 55 düşürme, 2050'ye kadar da iklime zararsız bir kıta oluşturma hedefi bulunuyor. Bunun için özellikle evlerde yenilenebilir enerjiye geçilmesi için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

AB ülkelerinin yıl sonuna kadar bu konularda bir anlaşmaya varılması için görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ancak bazı ülkeler bunun maliyeti nedeniyle iddialı bir hedefin kısa sürede kabul edilmesinde isteksiz görünüyor.

Yunanistan ve Rumlar Doğu Akdeniz'i konuşmak istiyor

AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ise ağırlıklı olarak dış ilişkiler konuşulacak. Afrika-AB ilişkilerinin ele alınacağı toplantıda daha sonra diğer dış ilişkiler konularına geçilecek.

Burada Doğu Akdeniz'deki durum, Dağlık Karabağ, Belarus ve Rusya gibi konuların bazı liderler tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor. Özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderlerinin Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini görüşmeye açacağı belirtiliyor.

AB yetkilileri, daha önceki açıklamalarında Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin 1-2 Ekim'deki AB Liderler Zirvesinde ele alındığını, aralık ayına kadar gelişmeleri izleme kararına varıldığını hatırlatıyor.

Kovid-19 tedbirlerinde koordinasyon

AB liderlerinin önemli bir gündem maddesi de Kovid-19 salgını ve Avrupa genelinde artan vakalar olacak. Başta Fransa, Almanya, Hollanda gibi birçok ülke artan vakalar karşısında yeni önlemler aldı veya almaya hazırlanıyor. AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları gibi konularda koordinasyon içinde olmasının önemine vurgu yapılıyor.

Avrupa'da vaka sayıları bakımından en kötü durumda olan Çekya'nın Başbakanı Andrej Babis de koordinasyonun önemine dikkati çekti.

"İlk dalgada çok başarılıydık ama şimdi maalesef en kötü durumdaki ülkelerden biriyiz." diyen Babis, AB ülkelerinin özellikle hastane yatak kapasiteleri konusunda daha fazla koordinasyon içinde olmasını istedi.

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı - Son Dakika

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