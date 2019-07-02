Son Dakika Haberleri: AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada
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AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada

2 saat önce

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri, başkanlık pozisyonlarını müzakere etmek için Brüksel'de tekrar bir araya geldi.

AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada, System.String[]
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri, başkanlık pozisyonlarını müzakere etmek için Brüksel'de tekrar bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:17 
Avrupa Birliği, Brüksel, Ekonomi
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