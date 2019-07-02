AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada
2 saat önce
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri, başkanlık pozisyonlarını müzakere etmek için Brüksel'de tekrar bir araya geldi.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:17
üyesi 28 ülkenin lideri, başkanlık pozisyonlarını müzakere etmek için Brüksel
'de tekrar bir araya geldi.
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