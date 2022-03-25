AB liderleri Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB liderleri Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı

25.03.2022 05:39
AB liderleri Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.

AB liderleri, zirvenin ilk günkü oturumlarının sonunda Ukrayna ile ilgili bildiri kabul etti.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının uluslararası hukuku fazlasıyla ihlal ettiği, insanların hayatlarını kaybetmelerine ve yaralanmalarına yol açtığı, hastaneler, okullar ve sığınaklar dahil sivil halkı hedef aldığı belirtildi.

"Savaş suçları derhal durmalı. Sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap verecek." ifadesine yer verilen bildiride, Mariupol'deki abluka ve diğer şehirlere insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeyişinin kabul edilemez olduğu, Rus güçlerin erişime izin vermesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride, Rusya'ya acilen sivillere güvenli geçiş izni, insani erişime kesintisiz ulaşım ve insani koridorlar oluşturmaya izni vermesi çağrısı yapıldı.

Rusya'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterme davetinin yinelendiği bildiride, AB'nin Ukrayna'ya ve Birlik üyeliğini seçmesine desteğinin altı çizilerek, AB Komisyonuna üyelik konusunda görüşünü beyan etme çağrısı tekrarlandı.

Bildiride, "AB Ukrayna'ya siyasi, finansal, maddi ve insani destek vermeye devam edecek." değerlendirmesine yer verilerek, AB'nin yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğu ifade edildi.

Bildiride ayrıca tüm ülkeler yaptırımlarla uyumlu davranmaya, Rusya'nın yaptırımları aşmak için muhtemel çabasını engellemeye ve bu ülkeye herhangi bir yardımda bulunmamaya davet edildi.

Zirvenin ilk gününe ABD Başkanı Joe Biden de katılmış, AB, ABD ile ortak açıklamaya imza atarak Rusya'ya karşı ortak tavır sergilemişlerdi. Zirve, ikinci gününde devam edecek, "Avro Zirvesi" başlıklı bir oturum yapılarak, ekonomik konular, bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının durumları değerlendirilecek.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB liderleri Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika


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