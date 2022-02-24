AB liderleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketiyle toplandı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya verilecek karşılığı ve uygulanacak yeni yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya geldi.

Acil nitelikli olağanüstü AB Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor. Liderlerin gündeminde Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketi bulunuyor.

Paketin içeriğinde özellikle ekonomi ağırlıklı geniş kapsamlı kısıtlamalar yer alıyor. Yaptırımların ihracat yasağı, finansal sektör kısıtlaması, ulaştırma, enerji ve vize kısıtlamaları gibi konuları kapsadığı belirtiliyor.

Liderlerin ayrıca Ukrayna'ya yapılacak siber güvenlik ve insani yardımlar ile sığınmacı akınına hazırlık planlarını da ele alması bekleniyor.

AB, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya tarafından tanınması üzerine önceki gün ilk yaptırım paketini kabul etmişti. AB yetkilileri, Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi sonrasında kabul edilecek ikinci yaptırım paketinin daha ağır olacağını ifade ediyor.

Yaptırım paketi yarın resmen kabul edilecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımların teknoloji, finans, inovasyon gibi sektörleri kapsayacağını, "güçlü bir paket" olacağını, Belarus'u da içereceğini bildirdi.

Borrell, bu gece liderlerin görüşeceği yaptırımların yarın dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinin olağanüstü toplantısında kabul edileceğini açıkladı.

Liderlerden birlik ve kararlılık mesajı

AB liderleri, toplantıya girmeden önce birlik ve kararlılık mesajları verdi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, AB'nin yaptırımlarının "can yakması", mümkün olduğunca ileri seviyede olması gerektiğini söyledi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için hava sahasında uçuş yasağı getirilmesi gerektiğini, bunu NATO'nun yapabileceğini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere edilecek bir lider olmadığını", yine de diplomasinin kullanılmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da "Bir uluslararası tartışma kulübü olma lüksümüz yok. Eyleme geçmeliyiz." dedi. Ukrayna'ya AB adaylığı statüsü verilmesini isteyen Nauseda, geçmişten dersler çıkararak bugün Rusya'ya karşı çok daha kararlı olmaları gerektiğini söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, "yaptırımların Avrupa için de pahalıya patlayacağını" belirterek, "Ama barışın bir bedeli var." ifadesini kullandı.

"Dünya bizim ne yapacağımıza bakıyor"

"Artık ucuz konuşmalara gerek yok." diyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya çok ağır yaptırımlar istedi. NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Morawiecki, "Rusya'dan gaz alıyoruz, petrol alıyoruz. Putin bizden parayı alıyor ve bunu saldırganlığa dönüştürüyor. Bunu durdurmalıyız." dedi.

Morawiecki, AB'nin bugünlerde alacağı kararların Avrupa için tarihi önemde olduğunu vurgulayarak, "Şu anda bütün dünya bizim ne yapacağımıza bakıyor." diye konuştu.

AB binasına Ukrayna bayrağının renkleri

AB Liderler Zirvesi öncesinde Ukrayna ile dayanışma için AB Komisyonu binası Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Binaya bayraktaki sarı ve mavi renkler yansıtıldı.