AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü - Son Dakika Dünya

AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü

6 saat önce

İklim krizi, Türkiye, Brexit, bütçe sorunları ve Rusya ile ilişkileri görüşmek için Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri tartışmaya neden olan bazı konular üzerinde anlaştı.

AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü, System.String[]

İklim krizi, Brexit ve bütçe sorunlarının yanı sıra Türkiye ve Rusya ile ilişkileri görüşmek için Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, tartışmaya neden olan bazı konular üzerinde anlaştı. Bu konuların başında iklim krizi ile mücadele geldi. Polonya hariç bütün üye ülkeler 2050 yılına kadar karbon-nötr olma hedefi üzerinde uzlaştı.


Ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının, üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğu açıklandı.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:02 
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