- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı - Son Dakika

- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı

- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı Avrupa Birliği liderleri, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği liderleri, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği liderleri zirvesi 24-25 Eylül'de yapılması planlanmış, AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Covid-19 şüphesi ile karantinaya alınması nedeniyle ertelenmişti. Michel, bugün ve yarın yapılacak olan zirve öncesi Avrupa Konseyi üyelerine davet mektubu göndermiş, zirvede özellikle AB-Türkiye ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki durum konusuna odaklanacağını bildirmişti. AB liderleri, bugün Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "AB Konseyi Türkiye üzerine stratejik bir tartışma yapacak. AB liderlerinin 19 Ağustos'taki video konferansında Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler bazı üye ülkeler tarafından gündeme getirildi. Liderler, artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdiler ve gerilimi azaltmanın acil ihtiyacını vurguladılar. AB Konseyi üyeleri, Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler ve sondaj faaliyetlerine ilişkin önceki sonuçları yeniden hatırlattılar" dendi.

Açıklamada, liderlerin 22 Haziran'daki AB-Çin zirvesi ve 14 Eylül'deki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılan video konferans toplantısının ardından, AB-Çin ilişkilerini de ele alacağı belirtildi. Diğer dış ilişkiler sorunlarının da ele alınacağı zirvede, 19 Ağustos'taki tartışmaların devamı olarak Dağlık Karabağ'daki tansiyonun tırmanması, Alexei Navalny'nin zehirlenmesi ve Belarus'taki son durum da tartışılacak.

Zirvede ayrıca, yeşil geçiş ve dijital dönüşüm, güçlü tek bir pazarla birleştiğinde yeni büyüme biçimlerini teşvik edecek ve AB'nin direncinin arttırılması konularının ele alınması bekleniyor.

- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı
- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı
- AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Brüksel, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı - Son Dakika


Son Dakika

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